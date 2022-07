Det er sjældent, at Folketinget fra Enhedslisten til Nye Borgerlige er enigt om en udlændingestramning, men det var partierne i marts 2021. Her ville et stort flertal gøre det sværere for religiøse forkyndere at forlænge deres ophold i Danmark ved at stille skrappere krav til deres danskkundskaber. Men siden er stramningen strandet.