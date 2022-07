Inger Støjbergs parti har fundet sin næstformand

Inger Støjberg bekræfter over for Ritzau, at Pernille Roth bliver næstformand.

Pernille Roth bor lige som partistifteren i Hadsund. Hun var medlem af Venstre i 18 år. Hun har også været formand for partiet i Nordjylland.

Hun forlod Venstre i februar sidste år. Det skete kort tid efter, at Inger Støjberg sagde farvel til Venstre.

Ifølge TV 2 Nord kender partistifteren og den nye næstformand hinanden godt. Men da hun forlod Venstre, lagde Pernille Roth vægt på, at det ikke kun handlede om Inger Støjberg, og at Venstre støttede en rigsretssag.