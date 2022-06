To tidligere DF'ere melder sig under Støjbergs faner

Tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og nu løsgænger Bent Bøgsted stiller sig til rådighed for Inger Støjberg og hendes nye parti, Danmarksdemokraterne.

Det siger han til DR Nordjylland.

- Jeg forventer, at partiet vil arbejde ihærdigt for at tilgodese den almindelige dansker. Den dansker, der går ude omkring og slider og slæber for at få Danmark til at køre, siger han til mediet.