Ny corona-strategi: 2,5 millioner danskere får tilbudt et fjerde stik

Op mod 2,5 mio. danskere vil blive tilbudt et fjerde booster-stik mod covid-19 i løbet af efteråret for at øge beskyttelsen mod alvorlig sygdom med coronavirus.

Det meddeler statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringen og sundhedsmyndighedernes coronastrategi for efteråret og vinteren.

»Sundhedsmyndighederne vil allerede nu udvide mulighederne for at jer, der er særligt sårbare, kan blive revaccineret inden sommerferien,« siger hun.