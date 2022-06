Hvorfor stiger smitten nu, hvor sæsoneffekten skulle banke den i bund?

Hov, hvad er nu det?

Pludselig er sundhedsminister Magnus Heunicke tilbage på Twitter med kedelige budskaber om, at kontakttallet for coronasmitte igen er stigende. Lige nu er det opgjort til 1,1, og det betyder, at epidemien er i vækst. Samtidig har Statens Serum Instituts seneste risikovurdering givet bekymrede rynker i panden på mange på grund af den nye variant BA5, som tilsyneladende smitter endnu mere end sine forgængere og spås en hurtig fremtid som dominerende virus.