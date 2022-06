Statsrevisorernes kritik retter sig mod de to forgangne vintre, hvor kun én region, Nordjylland, havde en beredskabsplan i skuffen, da pandemien ramte. Samtidig får både regioner, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen dumpekarakter, når det gælde værnemidler.

»Der var alt for få værnemidler, både almindelige masker og hele paletten af værnemidler. Der var for lidt på lager, og der var ingen sikkerhed for, at man kunne skaffe mere,« siger Klaus Frandsen, formand for Statsrevisiorerne.

Hos Enhedslisten ser sundhedsordfører Peder Hvelplund gerne, at den kommende beredskabsplan bliver mere konkret – ikke mindst når det gælder om at forberede daginstitutioner, skoler og plejecentre.

Vente for længe

»Vi har allerede ventet alt for længe på denne plan, for det er før sommerferien, at institutionerne skal begynde at forberede sig. Det er jo ude i virkeligheden, vi skal standse smitten,« siger han og kræver sikkerhed for, at der er midler til den ekstra indsats, som kan blive nødvendig i form af mere rengøring, højere hygiejne osv.

»Det ser jo mørkt ud med de meget stramme økonomiaftaler, der netop er indgået,« tilføjer han.

SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, understreger vigtigheden af at have beredskabsplaner i skuffen for hurtigt at kunne reagere, hvis nye varianter opstår, og smitten skulle udvikle sig hurtigt til efteråret.

»Det er vigtigt at have et setup, der sikrer, at man ved, hvem der gør hvad, og at vi har tilstrækkelig med værnemidler, test og muligvis også vacciner. Vi så jo, da coronaen ramte, at man nogle steder i landet ikke havde værnemidler. Sådan en situation må vi ikke komme i igen,« siger Kirsten Normann Andersen, som understreger vigtigheden af at finde det helt rigtige tidspunkt at revaccinere på, så man hverken kommer for tidligt eller for sent i gang.

»Sidste år fik vi nok vaccineret de ældste for tidligt, så vaccinernes effekt var aftagende på det tidspunkt, hvor der var størst smitte – omkring januar,« siger hun, som dog ikke forventer at re-massevaccinere hele befolkningen.

»Så længe vi ikke har vacciner, der mere effektivt forhindrer smitte, skal vi nok ikke massevaccinere, men i stedet tilbyde vaccinerne til de ældste og mest sårbare borgere. Vaccinen forebygger jo alvorlig sygdom, så det giver mening at tilbyde dem, der har størst risiko for at blive alvorlig syge, at få endnu et vaccinestik,« siger Kirsten Normann Andersen.

Hjælpeløst udforberedte

Også sundhedsordfører Per Larsen (K) efterlyser beredskabsplaner.

»Det er vigtigt at vide, hvad der skal ske, hvis epidemien udvikler sig, og at sikre, at vi har det, der skal til for at klare en given situation. Vi må jo konstatere, at da vi første gang blev ramt af corona, var vi hjælpeløst uforberedte. Det konstaterer statsrevisorerne også nu,« siger Per Larsen, som dog understreger, at vi nu er langt bedre forberedt, når det gælder test, værnemidler og vacciner.

I SSI’s seneste risikovurdering konkluderes, at der ikke er tegn på, at den nye variant, BA5, er mere farlig end den nuværende omikronvariant, og samtidig vil befolkningen som helhed være godt beskyttet mod alvorlig sygdom i kraft af immunitet fra både vacciner og tidligere infektioner. Men samtidig forudser SSI, at en større andel af ældre vil blive smittet og indlagt i tilfælde af en opblussen drevet af BA5.

Det skyldes, at relativt få ældre blev smittet under den seneste omikronbølge, og dermed er immuniteten blandt de ældste relativt lav. Samtidig blev de vaccineret først, og dermed er vaccineeffekten lavest hos dem.

Sundhedsminister Magnus Heunicke erkender, at Danmark ikke var godt nok forberedt på en pandemi.

»Derfor er det afgørende vigtigt, at Sundhedsstyrelsen og regionerne samarbejder om at opdatere og robustgøre regionernes beredskabsplaner baseret på de konkrete erfaringer fra covid-19-håndteringen for at sikre, at de danske sygehuse også er forberedt på fremtidige epidemier,« lyder det i et skriftligt svar.