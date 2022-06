Uffe Ellemann-Jensen bisættes tirsdag om en uge

Han huskes for sit store engagement i europæisk politik, sin generøsitet og for at være hurtig i replikken. Han har som få politikere leveret bemærkninger, som vil blive husket årtier frem.

Uffe Ellemann-Jensen var udenrigsminister under fodnotepolitikken, som pålagde ham at føre en anden udenrigspolitik, end han ville. Men han var stålsat og fortalte omverdenen, at hans mening var en anden.