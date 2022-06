Uffe Ellemann-Jensen får det sidste ord på TV2 søndag

Det er tv-værten Mikael Bertelsen, der har stået for interviewet, og han har forsøgt at få sin interviewperson til at reflektere over sit lange liv i politik.

- Man siger, at politikere altid er mest ærlige på valgaftenen, når stemmerne er afgivet, og alt er talt op.

- Jeg håber, at ”Det sidste ord” med Uffe Ellemann-Jensen vil vise en ny side af et menneske, der levede et spændende og epokegørende liv i dansk og international politik, siger Mikael Bertelsen i en pressemeddelelse.

Det er blot det andet program i serien, som bliver sendt. Første gange var hovedpersonen musikeren og komponisten Bent Fabricius-Bjerre, der døde i slutningen af juli 2020.