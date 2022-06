Selv vil hun blandt andet savne ham for hans humor.

»Uffe Ellemann var et humoristisk menneske med ordet i sin magt. Og glimt i øjet. Hvem husker ikke hans ord på finaledagen for EM i fodbold i 1992 kort efter Danmarks nej til Maastricht-traktaten: ”If you can’t join them, beat them”. Hans vid og lune vil blive savnet,« mindes hun og afslutter: