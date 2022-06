Hvordan var han som ven?

»Han var vidunderlig. Han var arrogant over for politiske modstandere, men som ven var han fantastisk. Han var vennernes ven. Der var ikke det, han ikke var villig til at gøre. Vi mødte hinanden i 1965 og kom med årene tættere og tættere på hinanden. Vi fiskede og gik på jagt sammen.«

Kjeld Hillingsø besøgte Uffe Ellemann-Jensen på Rigshospitalet onsdag. Det blev sidste gang, at de to venner så hinanden.

»Han var fuldstændig afklaret med, hvor det bar henad. Han havde for længst sagt, at han ikke regnede med at fejre sin 82-års fødselsdag, men i onsdags sagde han, at han nok ikke skulle regne med at blive 81 år. Han havde kun én bekymring, og det var, at han nok ikke kunne komme på Svinkløv Badehotel med sin kone alligevel,« fortæller Kjeld Hillingsø.