80 år blev han og nåede at sætte markante spor i historien: Muntre, næsvise, alvorlige. Arrogante? Det er snart længe siden, at nogen har brugt netop det ord om Uffe Ellemann-Jensen. Han endte med at blive folkekær og respekteret, også af de politiske modstandere, som i de senere år har vist sig at være mere enige med Uffe Ellemann-Jensen, end de selv troede. I 1980’erne sled de på ham ved at tildele ham den ene næse efter den anden, fordi han ikke fulgte Folketingets flertal og tog forbehold i Nato.