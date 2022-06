Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen er død

»Uffe var en helt fantastisk far og bedstefar. Vi kommer alle sammen til at savne ham dybt, men mest af alt er vi taknemmelige for den tid, vi fik sammen med ham. Den seneste tid har – som de fleste ved – været plaget af sygdom, men til det sidste var han frisk i sindet og nærværende med sine omgivelser.

Min far sov ind omgivet af os alle, der var samlet for at sige farvel.«