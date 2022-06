Men fredag kunne Jyllands-Posten fortælle, at et flertal af vælgerne faktisk bakker om om idéen. Ifølge en måling fra analyseinstituttet Wilke mener 53 pct. af alle danskere, at en regering over midten er en god idé, mens blot 21 pct. skyder muligheden ned.

Opbakningen kommer ikke mindst fra Venstres og De Konservatives vælgere.

Et flertal på 60 pct. af de konservative vælgere mener ifølge målingen, at det er en god idé at danne en regering hen over den politiske midte med deltagelse af partier fra både rød og blå blok, mens 17 pct. af Papes vælgere mener, at det er en dårlig idé. Hos Venstre støtter 46 pct. af vælgerne idéen om en bred regering, mens 26 pct. er imod.