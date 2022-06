Red Barnet: Børn vil stadig leve i fattigdom trods aftale

Red Barnet er dog glad for, at der er sat fokus på børnene i den nye aftale.

- Det er rigtigt godt, at man har kigget på børnene som en særskilt målgruppe og har anerkendt, at børn har ret til et godt fritidsliv, siger Janne Tynell.

- Det anerkender man ved at lave et fritidstillæg, så de her børn får mulighed for at gå til spejder eller fodbold eller deltage i andres børnefødselsdage.