»Jamen vi mener, at den måde, vi kan skabe integration og give lige muligheder er ved at sikre, at problemerne ikke klumper sig sammen. Jeg har selv været i Vollsmose for en uge siden og set den kæmpemæssige omdannelsesplan, som er i gang dér. Jeg mener, at der er tale om meget positive forandringer af nogle områder, som har været ramt af tunge sociale og kriminalitetsmæssige udfordringer.«

Men så er det vel heller ikke ”helt forfejlet”, at det er mennesker med bestemte etniciteter eller nationaliteter, som bliver udsat for at skulle tvangsflyttes?

»Jo, det, de skriver, er, at man pga. sin nationalitet bliver tvunget til at flytte. Det er ikke tilfældet. Det, der kan gøre, at nogle lejere skal genhuses, er, hvis man skal omdanne et helt område pga. en række parametre, der handler om arbejdsløshed, indkomst, etnicitet og kriminalitet. I de tilfælde er det jo ikke en enkelt person, der pga. en given nationalitet skal flytte. Det er opgangen eller hele bygninger, man omdanner for at skabe en positiv forandring. Det er derfor, at kritikken er forfejlet. Det, vi i virkeligheden har sat os for, er at gøre op med en forfejlet integration, hvor man har placeret mennesker med samme problemer i nogen afgrænsede områder. Og det har givet nogle meget, meget negative konsekvenser, både for dem selv og for det omkringliggende samfund.«