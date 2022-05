Det betyder samtidig et farvel til prominente navne i statsrevisorregi. Heriblandt den nuværende formand for statsrevisorerne, Klaus Frandsen (R), samt Enhedslistens Frank Aaen og DF’s Henrik Thorup, der tidligere var formand.

Hvem der bliver ny formand, er endnu uvist, oplyser Mette Abildgaard til Ritzau. Netop Mette Abildgaard er et interessant navn i den sammenhæng.

Hun bliver nemlig den statsrevisorer med længst anciennitet, når kalenderen siger 1. oktober. Og der er kutyme for, at når statsrevisorerne skal vælge formand og næstformand, så vælges de to personer, som har længst og næstlængst anciennitet.

Men ifølge Abildgaard skal statsrevisorerne se på, om den model skal fortsætte fremover. Hun har kun været statsrevisor i godt et år og er derfor fortsat ret uerfaren i den sammenhæng. Vigtigst, mener Abildgaard, er, at formanden skal være en politiker fra et oppositionsparti.