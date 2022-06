Professor sendte en lukket kuvert med hemmelige odds - nu åbner vi den for at forstå den store ja-sejr

I 2022 under valgkampen om forsvarsforbeholdet gentog Derek Beach undersøgelsen af denne forvarslende faktor for krydset hos de mange tvivlere, der kan tippe et valg. Men da Jyllands-Posten talte med professoren i midten i maj, nægtede han at dele sin nye viden.

Derek Beach frygtede, at det kunne påvirke valget, hvis han forudsagde et ja eller et nej. Som han sagde:

»Hvis vi fremlægger en stærk evidens for, at det trækker op til et ja eller nej, vil nogle vælgere tænke, at løbet er kørt og blive hjemme. Det vil ikke være etisk forsvarligt.«