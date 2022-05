»… at det vil blive tæt.«

Derek Beach vover allerede nu at varsle et tæt valgresultat, fordi han er i gang med et forskningsprojekt, som følger folkestemningen om forsvarsforbeholdet og undersøger, om danskernes grundlæggende holdninger til EU flytter sig for tiden.

Netop den slags principielle synspunkter – f.eks. om folk vil have mere eller mindre EU – har før vist sig at være sigende for, hvor de tvivlende vælgere ender med at sætte deres kryds. Så forudsigende faktisk, at professoren ikke tør dele sine resultater lige nu.