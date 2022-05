SF'er vender tilbage til politik efter længere tids orlov

Når han fra 7. juni er at finde tilbage på Christiansborgs gange, så er det fortsat børnene, han vil arbejde for.

- Alt for mange af dem har det stadig ikke godt, og det har vi en forpligtelse til at gøre noget ved. Det arbejde, som jeg var i gang med, vil jeg gerne have lov til at fortsætte, lyder det i opslaget.

- Det lover jeg, at i kommer til at høre mere om det efter den 7. juni. Og jeg skal heldigvis også arbejde med andre spændende ting.

Partiets retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, har varetaget posten som gruppeformand i mellemtiden. Jacob Mark skriver ikke noget om, hvorvidt han tager posten tilbage.