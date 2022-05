Tesfaye vil undgå mistanke om politisk forfølgelse: Vil ændre regler efter Hjort-sag

Regeringen har hverken taget del i beslutningen om at sigte Claus Hjort Frederiksen eller i Rigsadvokatens indstilling om at rejse tiltale, fastslog hun.

»Alligevel insinueres det i strid med sandheden, at det forholder sig anderledes. Uden belæg. Jeg må sige, at det oprigtigt ærgrer mig,« sagde hun og advarede mod, at underminere tilliden til politiet og anklagemyndigheden.

»Jeg mener, at det forløb, som vi har været igennem, giver anledning til at overveje, om der fortsat skal være en særlig ordning med påtalekompetence for justitsministeren i de her sager,« sagde Mette Frederiksen.

Regeringens støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten har alle udtrykt opbakning, og dermed tegner der sig et flertal for at ændre loven.

Venstre og Dansk Folkeparti er dog skeptiske:

»Vi er da åbne over for en drøftelse af alt, men jeg står foreløbig som lidt af et spørgsmålstegn og efterlyser allerførst, hvilken forskel det gør, at Rigsadvokaten overtager påtalekompetencen. Der står i retsplejeloven, at han er underlagt justitsministeren,« siger retsordfører Preben Bang Henriksen (V).

Peter Skaarup (DF), er enig og fremhæver, at der kan være fornuft i, at justitsministeren skal ind over visse sager.

»Skulle Rigsadvokaten ud fra strengt juridiske grunde vælge at køre en sag, som vil skade Danmarks forhold til andre lande, er det meget godt, at det er justitsministeren, der har det afgørende ord at skulle have sagt,« siger han.

Hjort undgik tiltale

Rigsadvokaten havde som nævnt indstillet til justitsministeren, at Claus Hjort Frederiksen skulle tiltales og dermed stilles for retten, men det blev forhindret af et flertal i Folketinget i sidste uge.

Blå partier samt Enhedslisten afviste at ophæve Hjorts grundlovssikrede immunitet som folketingsmedlem, fordi de menige folketingsmedlemmer ikke kunne få indsigt i den hemmeligholdte sigtelse mod ham. Dermed kunne der ikke rejses tiltale.