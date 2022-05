Mette Frederiksen: »Der er ikke en EU-hær, og der kommer ikke en EU-hær«

Glidebaner og grundloven - forstå argumenterne Et af nej-fløjens gennemgående argumenter mod at afskaffe forsvarsforbeholdet er, at det vil åbne for en glidebane mod mere EU-samarbejde, som danskerne aldrig får lov til at forholde sig til. Ja-siden og flere jurister afviser den frygt og henviser til, at grundloven er vælgernes ultimative forsikringspolice. Samtidig har ja-partierne lovet en ny afstemning, hvis samarbejdet ændrer karakter. Forstå debatten her.

1. Sådan er det i dag EU's forsvarssamarbejde er et mellemstatsligt samarbejde. Det betyder, at det er frivilligt, hvad hvert land vil deltage i. Alle beslutninger og militære missioner vedtages med enstemmighed. Hvert land har vetoret. Selv når alle er enige om en mission, er det frivilligt, om et land vil bidrage med soldater eller udstyr.

2. Det siger fløjene Nej-fløjen I følge nej-partierne vil EU's forsvarssamarbejde med tiden udvikle sig til et blive overstatsligt, og vetoretten kan forsvinde, så beslutninger tages med kvalificeret flertal. De frygter, at Danmark med tiden vil miste suverænitet og blive underlagt andre landes og EU-Kommissionens vilje. Ja-fløjen Ifølge ja-partierne er der ingen tegn på, at forsvarssamarbejdet vil udvikle sig hen imod et overstatsligt samarbejde. De fremhæver, at det vil kræve en ændring af EU-traktaten. Og hvis det alligevel skulle ske, så peger ja-partierne på, at grundloven har en demokratisk procedure for det. Dertil har ja-partierne lovet en ny folkeafstemning, hvis samarbejdet ændrer sig mærkbart.

3. Sådan ændres traktaten Hvis forsvarssamarbejdet bevæger sig ned ad den overstatslige bane, eller hvis landenes vetoret skal fjernes, kræver det en ændring af EU-traktaten. Det kræver, at alle EU's 27 medlemslande bliver enige. Bagefter skal traktatændringen godkendes i alle landes parlamenter.

§20 4. Sådan er grundlovsproceduren Hvis forsvarssamarbejdet udvikler sig på den måde, skal der i Danmark igangsættes en såkaldt grundlovsprocedure. Først skal Justitsministeriet på baggrund af grundlovens paragraf 20 vurdere, om ændringen af forsvarssamarbejdet indebærer afgivelse af dansk suverænitet.

Justitsministeriet vurderer, om Danmark afgiver suverænitet Nej Hvis der ikke er tale om suverænitetsafgivelse, kan Folketinget vedtage ændringen med almindeligt flertal blandt partierne. Folketinget kan også vælge at udskrive en vejledende folkeafstemning, men er ikke forpligtet til det. Ja Hvis der er tale om suverænitetsafgivelse, kræver det et flertal i Folketinget på 5/6 (150 mandater) at vedtage det. Hvis der ikke er 5/6 flertal i Folketinget, skal spørgsmålet til folkeafstemning!