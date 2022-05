Det er forkert, når Dansk Folkeparti og partiets formand, Morten Messerschmidt, advarer om, at en afskaffelse af forsvarsforbeholdet ved afstemningen den 1. juni kan føre til en glidebane, hvor EU’s forsvarssamarbejde kan blive langt mere vidtrækkende og forpligtende end i dag, uden at vælgerne skal spørges på ny.

Sådan lyder vurderingen fra tre jurister, der mener, at DF og Morten Messerschmidt tegner et forkert billede af, hvad et ja ved afstemningen vil indebære. De konstaterer, at DF-formandens argumenter bidrager til »forvirring« og »vildledning« i debatten.