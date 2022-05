Onsdag morgen var Danmarks nye justitsminister, Mattias Tesfaye (S), i radioen for at forsvare sin beslutning om at forsøge at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet med henblik på at kunne rejse tiltale mod den tidligere forsvarsminister for lækage af statshemmeligheder.

Justitsministeren understregede i radioprogrammet P1 Morgen, »at man bør behandle alle i samfundet lige«.