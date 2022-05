Kofod drøfter russiske drab og henrettelser med ministerkolleger

Formålet er, at det på et tidspunkt bliver muligt at retsforfølge de ansvarlige.

- Det er vigtigt for dem, der bliver udsat for det, men det er også vigtigt for at sende et signal til Putin og hans folk om, at sådan noget er fuldstændig uacceptabelt, siger Jeppe Kofod.

- Det får konsekvenser, hvis man benytter den form for overgreb og menneskerettighedskrænkelser.

Europarådet blev oprettet i 1949 af 10 vesteuropæiske lande, herunder Danmark, for at fremme demokrati og menneskerettigheder. I dag består Europarådet af 46 medlemslande.