Juraprofessor: Nærliggende at tro, at Hjort tiltales senere

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) siger på et samråd torsdag, at han ikke vil dele oplysningerne om sigtelsen med Folketinget.

- Enten frigiver jeg nogle meget fortrolige oplysninger om statens sikkerhed over for hele Folketinget imod myndighedernes anbefaling. Ellers vil Claus Hjort fortsat have immunitet og dermed undgå at blive stillet for en dommer.

- Her vil jeg bare sige, at jeg klart vælger det sidste. Jeg har et ansvar for befolkningen og statens sikkerhed. Det er klart det vigtigste hensyn for mig.