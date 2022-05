- I løbet af et par dage er Pape åbenbart nået frem til, at det er vigtigere for ham at blive statsminister og være sikker på, at han kan basere sig på blandt andre Pernille Vermunds stemmer, end det er at stå vagt om, at loven er lige for alle, skriver Stoklund på Twitter.

Torsdag formiddag meddelte Pape, at De Konservative ikke kommer til at stemme for at ophæve Claus Hjorts Frederiksens immunitet.

Det gør han, efter at Rigsadvokaten har indstillet, at der rejses tiltale mod Hjort for at røbe statshemmeligheder