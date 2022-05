Samtlige af Folketingets medlemmer bør have indsigt i, hvad der ligger til grund for, at Claus Hjort Frederiksen (V) ifølge Rigsadvokaten skal tiltales for at have lækket statshemmeligheder, inden de stemmer om at ophæve hans immunitet.

Sådan lyder den første reaktion fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, efter at Rigsadvokaten meddelte, at Claus Hjort Frederiksen skal tiltales efter straffelovens paragraf 109.