Rigsadvokaten vil rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen

Rigsadvokaten indstiller til, at tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) skal tiltales efter straffelovens paragraf 109 for at have røbet statshemmeligheder.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse torsdag.

»Justitsministeriet har tirsdag eftermiddag modtaget en indstilling fra Rigsadvokaten om, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget Claus Hjort Frederiksen for overtrædelse af straffelovens § 109 om uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger,« hedder det.