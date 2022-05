Det mangeårige folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksen (V) reagerer nu for første gang på, at han muligvis tiltales for at have lækket statshemmeligheder og dermed risikerer op mod 12 års fængsel.

»Der er ikke noget, som overrasker mig længere med den her regering, Danmark har. Jeg mener ikke, at jeg har sagt noget, som ikke allerede var sagt i offentligheden. Jeg synes, det er meget sigende, at jeg har kritiseret regeringen i den her sag, og så bliver jeg efterfølgende sigtet for landsforræderi af regeringen,« udtaler han i et skriftligt svar til Jyllands-Posten gennem partiet.