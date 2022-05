Ændringen forventes at ville forsinke byggestarten på halvøens anden og største del med omkring et år og vil formentlig også gøre regningen omkring 180 mio. kr. større.

Flere partier er dog positivt indstillede over for at se nærmere på forslaget.

»Det er positivt, at man finder på noget andet end at dumpe slammet i Køge Bugt,« lød det fra SF.

Det svenske brev

Et andet kritikpunkt i sagen er, at regeringen ikke videresendte et brev fra den svenske miljøminister fra juni sidste år til Folketinget. I brevet udtrykte den svenske regering kritik af dumpningen i Køge Bugt.

Dengang hed Danmarks transportminister Benny Engelbrecht, men alligevel er det hans efterfølger Trine Bramsen, der måtte tage imod næsen.

Som miljøordfører Jacob Jensen (V) udtrykte det:

»Vi kan jo ikke rette kritik af en minister, som er gået af. Derfor retter vi kritik mod transportministeren som institution.«