Bramsen om Lynetteholm: Forventer ikke mere dumping af slam

Trine Bramsen løfter dog ikke sløret for sin egen holdning til vurderingen, som konsulentfirmaet Rambøll har stået i spidsen for.

- Jeg er ikke fagperson, så jeg har ikke fagligt belæg for at sige, om man kan basere viden på de her data eller ej.

- Som politiker kan jeg bare konstatere, at der bliver ved med at blive rejst kritik fra fagpersoner. Det siger mig, at der er noget i processen, som vi er nødt til at genbesøge, siger hun.

Når partierne mødes i forligskredsen den 12. maj, så vil kritikken fra diverse fagpersoner blive inddraget.

- Siden der er så mange, som på bagkant sætter spørgsmålstegn ved projektet, så er der noget, som siger mig, at vi bør drøfte, om arbejdet er gjort godt nok.