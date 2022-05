Regeringen står uden flertal for forslag om overvågning

De tre støttepartier har tidligere erklæret sig skeptiske.

I dag er det et krav, at domstolene skal godkende overvågning før, eller i visse tilfælde senest et døgn efter overvågningen begyndes.

Men det er ifølge regeringen en ”ressourcetung” omgang for politiet at skulle afvente en retskendelse. Derfor har den foreslået at afskaffe kravet.

SF vil stemme nej.

- Det er en rigtig dårlig idé at afskaffe kravet om retskendelse, inden man overvåger folk. Når sagen skal forbi en dommer, tror jeg, at man gør sig umage med at have mistankegrundlag i orden for at sætte overvågning i gang.