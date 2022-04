EU-dom spænder ben for politiets brug af teledata

Loven gør det muligt at ”at foretage generel og udifferentieret logning af trafikdata, når det vurderes, at Danmark står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed”.

På præcist samme tid, som loven blev trådte i kraft, vurderede Justitsministeriet, at ”Danmark står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed”. Og dermed kunne indsamlingen af data fortsætte ufortrødent.