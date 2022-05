Fra venstre til højre uddeles der roser til afgående justitsminister Nick Hækkerup

Liberal Alliances Henrik Dahl kalder Nick Hækkerups beslutning »et stort tab for dansk politik,« og fortsætter:

»Men jeg er sikker på, at du bliver god i dit nye job. Tak for altid godt og tillidsfuldt samarbejde. Jeg vil se tilbage på mange morsomme stunder. Ikke mindst, da vi skrev bog om Christiansborg.«

Nye Borgerliges Pernille Vermund skriver på Facebook, at hun til tider har kritiseret Hækkerup »for at gå for langt og mangle en stopklods, når det kommer til danskernes frihed, men vil jeg savne din ærlige og ligefremme tilgang til politik. Mit liv som retsordfører bliver utvivlsomt lettere med en ny minister, for få er så dygtige på området som du, men som person vil jeg savne dig.«