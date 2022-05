Nick Hækkerup stopper som justitsminister

- Jeg er klar over, at mit valg om at stoppe i politik af mange sikkert vil blive fortolket som en utilfredshed. Men det vil ikke være en rigtig læsning, skriver han i opslaget.

Her uddyber han beslutningen med, at han igennem den seneste tid ”har mærket en voksende trang til at blive udfordret på nye måder”.

- I mere end 20 år har jeg lavet politik på fuld tid, som borgmester, folketingsmedlem og minister, og tiden er kommet til at gøre min indflydelse gældende på nye måder og skabe nye resultater uden for politik.