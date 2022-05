JP's politiske analytiker: En meget stor overraskelse, at Hækkerup forlader politik

»Her har han og Mette Frederiksen været beskyldt for at have haft en større finger med i spillet end de selv har sagt. Uanset hvordan den sag ender, så vil der uden tvivl blive spekuleret i, hvorvidt hans pludselige afgang har noget med den sag at gøre.

Efter Niels Th. Dahls vurdering vil det ikke kun være Mette Frederiksen og hendes parti, Socialdemokratiet, der vil komme til at savne ham på Christiansborg. For han er vellidt blandt både de blå og røde partier.

»F.eks skrev han for nogle år siden en bog sammen med Venstre Jakob Ellemann-Jensen og Liberal Alliances Henrik Dahl. Og blandt de røde partier har han helt sikkert høstet point for sin indsats for loven om den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse. Den sag har betydet meget for de røde støttepartier.«