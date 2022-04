Støttepartier tager afstand fra Rwanda-plan: Fremmedfjendsk

Står det til udlændingeminister Mattias Tesfaye (S), skal de, der søger asyl i Danmark, sendes til et modtagecenter i Rwanda og have deres asylsag behandlet der.

De Radikale og Enhedslisten, der er to af regeringens tre støttepartier, er dog helt imod den idé, som de kalder usolidarisk.

- Jeg er jo reelt bekymret for, at vi står over for at blive et land, som eksporterer vores ansvar. Som sender mennesker, vi ikke kan lide, ud af landet, selv om vi egentlig er forpligtet til at beskytte dem. Det ser vi med stor alvor på, siger udlændingeordfører Kathrine Olldag (R).