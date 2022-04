Tesfaye om drøftelser med Rwanda: Stort skridt i rigtig retning

- Vi er nået så langt, at vi nu er i konkrete drøftelser med Rwanda om at indgå et tæt partnerskab mellem Danmark og Rwanda.

- Vi ønsker, at flere flygtninge skal beskyttes bedre, og at den illegale migration over blandt andet Middelhavet skal bekæmpes. Målet er at sikre en værdig og bæredygtig fremtidig for flygtninge og migranterne.

- Det sidder vi nu og diskuterer med Rwandas regering. Det er et stort skridt i den rigtige retning, siger Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar.

Meldingen fra udlændingeministeren kommer, i forlængelse af at den danske regering i længere tid har arbejdet på at oprette et modtagecenter uden for Europa, som asylansøgere skal sendes til, hvis de når Danmarks grænser.