28/04/2022 KL. 06:00

Enehersker »sportswasher« sig fra kritik og har store planer for sit land. Derfor har han brug for Danmark

Flere eksperter peger på, at Rwandas autoritære styre vil bruge en asylaftale med Danmark til at styrke sin magtposition i Afrika og skærme landet for kritik af dets krænkelser af menneskerettighederne. Rwanda mangler investeringer, hvis præsident Paul Kagame skal styrke sit styre, og her kan en aftale med Danmark få en central rolle, lyder det.