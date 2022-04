Mette Frederiksen vil hæve både ældrecheck og befordringsfradrag

Også førtidspensionister skal have et engangsbeløb, men her vil Mette Frederiksen ikke sætte et konkret beløb på. Hun lægger dog op til, at det skal være mindre end 5000 kroner.

Et tredje tiltag fra regeringen skal være, at befordringsfradraget - også kendt som kørselsfradraget - sættes op. Heller ikke her ønsker Mette Frederiksen til Børsen at sætte beløb på.

I stedet indkalder hun til forhandlinger de kommende dage.

»Vi lægger ikke et færdigt fuldstændigt udspil på bordet, fordi vi ved, at det er noget, der optager alle Folketingets partier. Men det her er to områder, vi synes, man skal gå konkret ind i,« siger Mette Frederiksen til avisen.

TV 2 skrev tidligere mandag, at Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale alle er åbne over for at hæve kørselsfradraget.