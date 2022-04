De Radikale er i tvivl - rammer regeringens hjælpecheck rigtigt?

Han anerkender dog, at finansieringen formentlig skal findes på det statslige budget.

- Når det er penge, der skal ud nu og her, er det meget svært at se, hvordan man skal skaffe anden finansiering end at låne pengene. Så det kan godt være, det er nødvendigt.

- Men så vil vi også gerne have, at det er noget, der peger fremad og ud i fremtiden - eksempelvis ved at støtte, at folk kommer af Putins gas.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, kalder regeringens forslag for en god start.

- Alt, hvad der kan komme pensionisterne til undsætning, er vi jo meget positivt indstillet over for, siger Morten Messerschmidt.

Han mener, at det er oplagt, at finansieringen kommer fra øget underskud.