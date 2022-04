Ældre Sagen: Ældrecheck bør være dobbelt så stor

Ældre Sagen ser positivt på regeringens forslag om, at pensionister, der modtager ældrecheck, skal have et engangsbeløb på 5000 kroner på grund af de stigende forbrugerpriser.

Det siger organisationens direktør, Bjarne Hastrup.

- Nu lukker regeringen op for pengeposen, og pengene vil falde på et meget tørt sted, siger han.