V og K foreslår højere ydelser til ukrainske kvinder

Både Venstre og Konservative er enige om, at en eventuel ændring kun skal gælde for ukrainske flygtninge. De har ikke behov for et incitament til at arbejde i Danmark, mener Mads Fuglede.

Regeringens støttepartier er skeptiske. I Enhedslisten så man helst, at de lave ydelser specielt til flygtninge helt blev afskaffet, siger udlændingeordfører Rosa Lund til Politiken.

Samtidig mener hun, at det ville være mærkeligt at sige nej til at hjælpe mennesker på flugt.

Både SF og De Radikale mener, at ydelserne skal hæves. Men udlændingeordfører hos De Radikale, Kathrine Olldag, siger til Politiken, at det i så fald skal gælde for alle flygtninge i den situation - ikke kun ukrainere.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til forslaget.