Regeringen overvejer at fjerne pensionisters modregning

- Vi er i regeringen klar over, at den ekstraordinære situation sætter kommuner under pres for at skaffe hænder nok.

- Der kan være flere veje at gå for at afhjælpe udfordringerne, og fjernelse af modregning i pension og efterløn er et af flere initiativer, vi overvejer i øjeblikket, siger han i et skriftligt svar til Ritzau.