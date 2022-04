R og SF frygter, at frikommuner fritages for minimumsnormeringer

- Men helt overordnet skal man passe på med at opstille for mange krav, hvis man samtidig ønsker at give kommunerne mest mulig frihed og styrke tilliden til dem, der løser tingene i praksis, skriver ministeren i en skriftlig kommentar til Avisen Danmark.

Lovbundne minimumsnormeringer er en central del af forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne.

Og for fire måneder siden vedtog et bredt flertal af Folketinget loven, som betyder, at der skal være minimum én voksen per tre børn i vuggestuerne og minimum én voksen per seks børn i børnehaverne.

Loven træder i kraft i 2024.

Fra pædagogernes fagforening, Bupl, og Forældrenes Landsorganisation, FOLA, lyder det samstemmigt, at frikommuneforsøg ikke skal pille ved minimumsnormeringer.