Og med udsigten til at vi herhjemme skal modtage op til 100.000 ukrainske flygtninge, hvoraf ca. 13.000 ventes at være mellem nul og seks år, er der for alvor udsigt til pædagogmangel.

Det får både Bupl og en række andre organisationer til at fastslå, at der på kort sigt er brug for at finde utraditionelle løsninger – og det betyder ifølge Bupl-formanden Elisa Rimpler bl.a., at det bliver nødvendigt at oprette særlige modtageinstitutioner eller modtagespor for de ukrainske børn og at inddrage ukrainske mødre og andre ukrainske flygtninge i opgaven med at passe børnene og med at tolke.