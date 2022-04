Støtteparti om grøn skattereform: »Vi kan ikke blive ved med kun at tage babysteps«

Landbruget skal med

Hos SF siger klimaordfører Signe Munk, at det er positivt, at regeringen nu kommer med et bud på en CO 2 - afgift for erhvervene i et skriftligt svar til Jyllands-Posten

»Den Grønne Skattereform skal sætte tempo på den grønne omstilling, fordi det nu skal blive endnu dyrere at forurene, og der skal være en sikkerhed for, at CO 2 -reduktionerne rent faktisk leveres,« siger Signe Munk.