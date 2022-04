Den var faktisk næsten gledet helt ud af vores kollektive bevidsthed.

Kun de af os, der er på den gode side af 40 år, kan overhovedet huske, at det har været et egentligt problem. Ingen danske politikere eller statsministre siden Poul Schlüters regeringstid har behøvet forholde sig til den sådan for alvor.

Men nu er inflationen kommet tilbage fra de økonomiske historiebøger og er for første gang i mange år blevet en reel trussel mod dansk økonomi. Priserne stiger og stiger, særligt på basale produkter som varme og mad, og har allerede gjort livet vanskeligt særligt for de danskere, der har lave indkomster – eller et gasfyr.