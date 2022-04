Knud Brix siger til Ekstra Bladets egen journalist, at han ikke fortryder, at klummen blev bragt. Men samtidig har klummen været en ”medvirkende årsag” til, at Brix nu stopper Støjbergs klummer.

Støjberg selv skriver på Facebook, at hun har ”været glad for hver eneste klumme, som jeg har fået lov at skrive”.

- Jeg har været utrolig glad for at skrive klummer for avisen, og tro det eller lad være; der er mange skønne mennesker på den avis, skriver hun.