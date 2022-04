Ifølge udkastet skal de udvisningsdømte, som ifølge forslaget skal afsone i Kosovo fra 2023, tilbydes en behandling på niveau med den, som de ville få i et dansk fængsel.

Efter Sundhedsministeriets vurdering skal behandling i fængslet foregå på en dansk læges ansvar. Udkastet lægger også op til, at behandling i fængslet skal være omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn.

Men det er ikke defineret præcist nok, hvor ofte Styrelsen for Patientsikkerhed i givet fald skal føre tilsyn, siger Dignity til Information.

Institut for Menneskerettigheder kritiserer også, at det er muligt for sundhedsministeren at beslutte, at der er regler på sundhedsområdet, man kan fravige over for de indsatte.